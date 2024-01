Les aventures fantastiques de Sacré-Cœur Espace COOLturel Divatte-sur-Loire, mardi 6 février 2024.

Les aventures fantastiques de Sacré-Cœur Exposition 6 – 28 février Espace COOLturel Entrée libre et gratuite

Début : 2024-02-06T16:00:00+01:00 – 2024-02-06T18:00:00+01:00

Fin : 2024-02-28T14:00:00+01:00 – 2024-02-28T18:00:00+01:00

Vernissage le jeudi 8 février à 18h en présence de l’illustrateur, et dédicaces d’ouvrages pendant la soirée.

« Sacré-Cœur » est un jeune garçon débrouillard et inventif qui combat, dans chaque aventure, une créature fantastique sur un site emblématique parisien, au début du XXe siècle. Entre le roman et la BD, la série se compose de 10 albums à la plume de l’autrice Amélie Sarn et à l’image par l’illustrateur Laurent Audouin, aux éditions Le petit Lézard.

A travers l’exposition interactive, le métier d’illustrateur et le travail préparatoire sont mis en lumière : des crayonnés aux dessins finalisés, mais aussi les machines motorisées de Sacré-Cœur, conçues et construites par Laurent Audouin avant même d’être illustrées. A regarder avec les yeux, et aussi avec les mains !

Espace COOLturel 30 rue du Calvaire 44450 Divatte-sur-Loire Divatte-sur-Loire 44450 La Chapelle-Basse-Mer Loire-Atlantique Pays de la Loire