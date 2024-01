Croqu’Livres Espace COOLturel Divatte-sur-Loire, 10 janvier 2024, Divatte-sur-Loire.

Croqu’Livres Lectures et comptines 10 janvier – 26 juin Espace COOLturel Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-10T10:15:00+01:00 – 2024-01-10T10:45:00+01:00

Fin : 2024-06-26T10:15:00+02:00 – 2024-06-26T10:45:00+02:00

Des lectures, des comptines, des histoires drôles et émouvantes, un programme familiale conté par vos médiathécaires !

Un mercredi par mois à Barbechat

&

Un samedi par mois à La Chapelle-Basse-Mer

Espace COOLturel 30 rue du Calvaire 44450 Divatte-sur-Loire Divatte-sur-Loire 44450 La Chapelle-Basse-Mer Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 33 37 93 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.espacecoolturel.fr »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@divattesurloire.fr »}]