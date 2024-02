ESPACE CONTEURS COPAINVILLE NOCES EN CLAIR-OBSCUR FJT Copainville Mayenne, mardi 13 février 2024.

Le collectif de l’espace conteurs organise des événements dédiés à l’oralité. La première partie de soirée est une scène ouverte à tous,puis l’artiste invité nous ouvre à son univers.

Dans un premier temps, la scène ouverte accueille pendant une heure les amoureux des mots (conteurs, chanteurs, déclamateurs de poésie, slameurs…) amateurs ou expérimentés. L’ordre de passage sera tiré au sort parmi les inscrits du soir.

NOCES EN CLAIR-OBSCUR

Pour ce soir d’hiver, Marine Bucher et Quentin Foureau mélangeront l’ombre et la lumière sur la scène de l’Espace Conteurs. Un mariage de voix et de rêves, de regards et de cauchemars où chaque histoire prononcera ses vœux de magie, de sagesse, avec pour témoins des monstres ou des héroïnes. Des royaumes merveilleux de jadis aux légendes serpenteuses de nos terres, ces Noces en Clair-Obscur fêteront l’ombre et la lumière de nos imaginaires, en les faisant s’aimer et se confondre quels que soient les combats que racontent leurs histoires…

Enfant du pays mayennais, Quentin Foureau puise les contes fantastiques à leurs sources traditionnelles bestiaires et sombres mythologies du monde, forces primordiales naturelles, sorcelleries et diableries emplissent les coffres de sa crypte.

Marine Bucher est récemment arrivée en Mayenne. Illustratrice, comédienne et conteuse, elle aime revisiter les contes de sagesse, et donner corps à des histoires venues à elle dans ses rêveries images nettes mais énigmatiques, personnages aux prises avec des univers contrastés, toujours doux, souvent cruels, et finalement libérateurs.

L’entrée est gratuite mais une boisson ou une collation peuvent être apportés, un chapeau circule à la fin. EUR.

FJT Copainville 273 Rue du Fauconnier

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire espaceconteurs@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-13 20:15:00

fin : 2024-02-13



