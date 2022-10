ESPACE CONTEURS COPAINVILLE : JE LES GRIGONTE Mayenne Mayenne Catégorie d’évènement: Mayenne

2022-10-11 20:15:00

Mayenne Dans un premier temps, la scène ouverte accueille pendant une heure les amoureux des mots (conteurs, chanteurs, déclamateurs de poésie, slameurs…) amateurs ou expérimentés. L’ordre de passage sera tiré au sort parmi les inscrits du soir. Puis l’espace conteurs accueille ses invités Vassili Ollivro et Clément Palant pour le spectacle « Je les grignote ».

Sur scène, deux personnes : un narrateur et un musicien. Le spectacle « Je les grignote » raconte, en suivant la chronologie de la guerre 14-18, le destin, la vie, la mort de quelques soldats des tranchées. Écrit et présenté sur scène par Vassili OLLIVRO et Clément PALANT, le spectacle se veut une approche du ressenti que pouvaient avoir les « pauv' cons du front » tout en sachant qu'il nous est impossible, même avec le recul des années, d'imaginer la vie de ces hommes pris dans la tourmente de la guerre. L'entrée est gratuite mais une boisson ou une collation peuvent être apportés, un chapeau circule à la fin.

espaceconteurs@gmail.com +33 2 43 30 25 00
FJT Copainville 273 Rue du Fauconnier Mayenne

