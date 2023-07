Les Tournées Sonores Espace conférencier d’Escale et habitat Blois, 11 juillet 2023, Blois.

Les Tournées Sonores Mardi 11 juillet, 20h00 Espace conférencier d’Escale et habitat entrée Libre (30 places)

Chaque saison, la compagnie Léla propose Les Tournées sonores.

Adaptée à différents lieux (médiathèques, musées, théâtres, écoles …), cette installation itinérante propose des séances d’écoutes de fictions sonores pour tous les publics : enfants, familles, adultes.

Installés dans un espace confortable, les auditeurs sont entourés de six haut-parleurs reliés au sol par une signalétique lumineuse qui éclaire la zone et permet d’être dans une atmosphère douce propice à l’écoute. Le public est convié à écouter une fiction. Le système de diffusion du son est en multicanal et propose une écoute immersive et ludique.

Le programme est adaptable, il se fait en discussion avec chaque lieu : séances jeune public le matin, ados ou familles l’après-midi et fictions adultes en soirée par exemple (albums jeunesse, adaptations littéraires, théâtre, nouvelles…)

Les Tournées sonores sont une porte d’entrée dans la création sonore, la littérature et la lecture. Des temps de rencontres et de médiation peuvent être proposés autour de la découverte du son.

Les tournées sonores sont une installation simple, légère et autonome. Elles ne requièrent aucune technique de la part des lieux qui les accueillent.

Espace conférencier d’Escale et habitat 37 Rue Pierre et Marie Curie, 41000 Blois Blois 41000 Nord Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 52 36 00 https://www.escalehabitat-blois.fr/ L’association Escale et Habitat a pour but de répondre aux besoins des jeunes en matière de logement, de restauration, d’insertion socioprofessionnelle, de culture et de loisirs. Elle favorise ainsi leur autonomie et intégration en s’appuyant sur des valeurs d’écoute, de solidarité et de respect.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T20:00:00+02:00 – 2023-07-11T22:00:00+02:00

© cie léla