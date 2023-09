Course de Robots Mbot Espace conférences Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn Course de Robots Mbot Espace conférences Albi, 20 octobre 2023, Albi. Course de Robots Mbot Vendredi 20 octobre, 14h00 Espace conférences Le Robot Mbot Atelier proposé par les conseillers numériques du Département du Tarn.

Le robot mBot est un véhicule Robot équipé d’une carte Arduino modifiée. Cette carte, et donc ce robot, se programment grâce au logiciel ou à l’application MBlock.

Le Robot Mbot dispose :

• Deux moteurs associés à deux roues

• 2 Diodes électroluminescentes RGB (Dels)

• 1 Buzzer

• 1 module de communication Bluetooth

• 1 module émetteur/récepteur d’ondes infrarouges

• 1 module émetteur/récepteur à ultrasons

• 4 connecteurs permettant de brancher d’autres modules. Espace conférences 9 place edmond canet albi Albi 81000 Tarn Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T14:00:00+02:00 – 2023-10-20T16:00:00+02:00

