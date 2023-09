Présentation d’OpenStreetMap : Découvrez le projet mondial de cartographie libre. À quoi ça sert et comment contribuer ? Espace conférences Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn Présentation d’OpenStreetMap : Découvrez le projet mondial de cartographie libre. À quoi ça sert et comment contribuer ? Espace conférences Albi, 19 octobre 2023, Albi. Présentation d’OpenStreetMap : Découvrez le projet mondial de cartographie libre. À quoi ça sert et comment contribuer ? Jeudi 19 octobre, 18h30 Espace conférences Gratuit OpenStreetMap est un projet cartographique international qui vise à créer une carte du monde la plus complète possible et libre d’usages. C’est une sorte de « Google Map open source ». Ce projet, avec plus de 9 millions de contributeurs, s’appuie sur le même mode de fonctionnement que la célèbre encyclopédie Wikipédia. Ces données libres sont utilisées dans de nombreux domaines : calcul d’itinéraire, carte cyclable, accessibilité, humanitaire, langue régionale, jeux vidéo … Venez découvrir ce projet et apprendre comment contribuer pour apporter votre pierre à cette immense base de données. Espace conférences 9 place edmond canet albi Albi 81000 Tarn Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

