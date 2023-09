Numérique et économies d’énergie Espace conférences Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn Numérique et économies d’énergie Espace conférences Albi, 19 octobre 2023, Albi. Numérique et économies d’énergie Jeudi 19 octobre, 13h30 Espace conférences Présenté par un conseiller numérique du Département du Tarn._

Vous aimerez apprendre à faire des économies sur les appareils numériques que vous possédez ? Ce jeu est fait pour vous !

Venez découvrir les sites Internet et les applications qui vous permettront de faire des économies. Espace conférences 9 place edmond canet albi Albi 81000 Tarn Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T13:30:00+02:00 – 2023-10-19T17:00:00+02:00

