Tarn Albi Numérique: la Ville en action Espace conférences Albi, 18 octobre 2023, Albi. Albi Numérique: la Ville en action Mercredi 18 octobre, 18h00 Espace conférences Au programme de cette présentation : Les services en ligne de la mairie;

L’application « Albi dans ma poche »;

L’espace numérique de la participation citoyenne

Le Chéquier numérique pour les commerçants;

Le patrimoine accessible aux non-voyants;

Selfie XXL place Sainte Cécile. Espace conférences 9 place edmond canet albi Albi 81000 Tarn Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T18:00:00+02:00 – 2023-10-18T19:30:00+02:00

