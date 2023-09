Découvrir « Mon Espace Santé » Espace conférences Albi, 18 octobre 2023, Albi.

Découvrir « Mon Espace Santé » Mercredi 18 octobre, 09h30 Espace conférences

Cet atelier ouvert au grand public permettra une prise en main du compte AMELI qui accueille l’ensemble des services en ligne pour vos démarches et celles de vos proches, qui peuvent utilisées en se connectant d’un simple clic. Ce portail a été repensé et amélioré pour plus de fiabilité, de rapidité et des services plus efficaces.

Qu’est-ce que Mon Espace Santé ?

Pourquoi l’utiliser ?

Comment l’activer ?

Qui accède à mes données de santé ?

Venez avec votre Smartphone et votre carte vitale si vous souhaitez activer votre espace santé lors de l’atelier.

Espace conférences 9 place edmond canet albi Albi 81000 Tarn Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T09:30:00+02:00 – 2023-10-18T12:00:00+02:00

Mon Espace Santé CPAM du Tarn

Mairie d’Albi