Les nouvelles fonctionnalités du compte personnel Ameli Espace conférences Albi, 18 octobre 2023, Albi.

Les nouvelles fonctionnalités du compte personnel Ameli Mercredi 18 octobre, 09h30 Espace conférences

La CPAM du Tarn accompagne le grand public dans la prise en main du compte AMELI et ses services dématérialisés accessibles sur ordinateur et smartphone.

Venir avec son smartphone et sa carte vitale pour activer son compte lors de l’atelier.

Espace conférences 9 place edmond canet albi Albi 81000 Tarn Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T09:30:00+02:00 – 2023-10-18T12:00:00+02:00

Compte Personnel AMELI CPAM du Tarn

Mairie d’Albi