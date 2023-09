Développement de sites vitrines avec WordPress Espace conférences Albi, 17 octobre 2023, Albi.

Développement de sites vitrines avec WordPress Mardi 17 octobre, 18h00 Espace conférences

WordPress: l’outil de développement de sites le plus populaire au monde.

Présenté par AlbiLab

43 % des sites Web reposent sur WordPress. WordPress est utilisé par davantage de blogueurs, PME et sociétés du classement Fortune 500 que toutes les autres options réunies, plusieurs millions de personnes utilisent WordPress.

WordPress est un système de gestion de contenu (SGC ou content management system (CMS) en anglais) gratuit, libre et open-source. Ce logiciel écrit en PHP repose sur une base de données MySQL et est distribué par la fondation WordPress.org.

Les fonctionnalités de WordPress lui permettent de créer et gérer différents types de sites Web : site vitrine, site de vente en ligne, site applicatif, blog, portfolio, site institutionnel, site d’enseignement…

Le logiciel est aussi utilisé comme socle du service multisite WordPress.com, qui supporte plusieurs millions de sites.

Espace conférences 9 place edmond canet albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« link »: « https://albilab.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T18:00:00+02:00 – 2023-10-17T19:30:00+02:00

2023-10-17T18:00:00+02:00 – 2023-10-17T19:30:00+02:00

WordPress site vitrine

Mairie d’Albi