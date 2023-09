Connaître les bases de son Smartphone Espace conférences Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn Connaître les bases de son Smartphone Espace conférences Albi, 17 octobre 2023, Albi. Connaître les bases de son Smartphone Mardi 17 octobre, 14h00 Espace conférences Entrée libre Quelle différence entre 4G et wifi ? Que sont les données mobiles ou le partage de connexion ? Que puis je trouver dans les paramètres de mon

téléphone ? Qu’est ce qu’une application ?

Venez avec votre téléphone pour apprendre à le manipuler. Atelier animé par une conseillère Numérique du Département du Tarn pour un public débutant. Espace conférences 9 place edmond canet albi Albi 81000 Tarn Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T14:00:00+02:00 – 2023-10-17T16:00:00+02:00

2023-10-17T14:00:00+02:00 – 2023-10-17T16:00:00+02:00 smartphone téléphone Mairie d’Albi Détails Catégories d’Évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Espace conférences Adresse 9 place edmond canet albi Ville Albi Departement Tarn Lieu Ville Espace conférences Albi latitude longitude 43.92339;2.144824

Espace conférences Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/