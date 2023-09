L’étrange vie de Matt Lalucarne Espace conférences Albi, 16 octobre 2023, Albi.

L’étrange vie de Matt Lalucarne Lundi 16 octobre, 10h30, 14h00 Espace conférences Réservé aux classes albigeoise mobilisées.

Matt Lalucarne par la Compagnie l’Escalier qui monte

Matt Lalucarne joue tout le temps sur des écrans. Que ce soit sur son ordinateur, sa télévision, son téléphone, il n’arrête pas de jouer. Ses parents, ses amis aimeraient bien le voir plus souvent, mais il n’a pas de temps à leur consacrer. Même au travail il arrive à jouer !

Il semblerait que Matt Lalucarne cherche à combler quelque chose derrière cette boulimie de jeu.

Peu à peu, il s’isole. Il s’évade dans un monde virtuel qui finira peut-être par l’avaler.

Ses amis et sa famille seront-ils là pour l’aider à s’en sortir ?

Espace conférences 9 place edmond canet albi Albi 81000 Tarn Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-16T10:30:00+02:00 – 2023-10-16T11:30:00+02:00

2023-10-16T14:00:00+02:00 – 2023-10-16T15:00:00+02:00

spectacle de sensibilisation bonnes pratiques numériques

Mairie d’Albi