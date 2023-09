Identifier les « fake news » Espace conférences Albi, 16 octobre 2023, Albi.

Le phénomène des fausses informations n’est pas nouveau. L’expression « fake news » était déjà employée au 19e siècle, mais Internet et les réseaux sociaux ont transformé la création et la propagation des fausses informations.

Avant Internet, les gens lisaient les actualités dans des journaux fiables et les journalistes respectaient des codes de pratique très stricts. Internet a engendré de nouveaux modes de publication, de partage et d’accès aux actualités et aux informations, avec peu de normes de réglementation ou éditoriales. Nombreux sont ceux qui accèdent aujourd’hui aux actualités par les réseaux sociaux et autres sources en ligne, mais il n’est pas toujours facile de démêler le vrai du faux.

Cet atelier des conseillers numérique du Département du Tarn vous initie à les identifier pour mieux vous en protéger.

Espace conférences 9 place edmond canet albi Albi 81000 Tarn Occitanie

