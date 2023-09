Journée sur les Intelligences Artificielles (IA) Espace conférences Albi, 14 octobre 2023, Albi.

Programme

10h à 12h30 : Conférence « Les limites d’utilisation et l’éthique des IA » par Maxence Menin.

14h à 16h30 : Conférence « Jeux de rôles, l’IA dont vous êtes le héros ! » par Vérane Faure et Jason Valax.

Ces deux conférences seront accompagnées d’ateliers pratiques sur:

ChatGPT (agent conversationnel),

DALL-E (génération d’images à partir de textes),

FaceRig (animation du visage d’un avatar grâce à votre caméra)

Nvidia Canvas (transformation d’esquisses en paysages réalistes).

Aibstract (AIbstract est une solution logicielle faisant appel à des technologies d’intelligence artificielle afin d’offrir les services d’un auteur-compositeur-interprète virtuel).

17h à 20h : Ciné-Débat « Blade Runner », 1982 (version restaurée en 2007 « Final cut »), USA, 117 Minutes Cinéma de la SNA – Tarn, tarif: 5€

Séance animée par Jean Marc Adolphe, journaliste invité dans le cadre de la résidence ; essayiste et directeur de projets artistique et culturels, il est le fondateur de la revue Mouvement. Discussion à l’issue de la projection avec Rachid Alami, attaché au laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes (LAAS-CNRS) et dont le terrain de recherche s’articule autour des questions et enjeux liés aux interactions homme-robot. Il est aussi porteur de la chaire Robotique cognitive et interactive de l’Institut interdisciplinaire d’intelligence artificielle de Toulouse, ANITI.

Evénement proposé par Média-Tarn dans le cadre de sa résidence journalistique FLUX 2023-2024 (www.mediatarn.org), en partenariat avec AlbiLab.

Espace conférences 9 place edmond canet albi Albi 81000 Tarn Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T20:00:00+02:00

Intelligence Artificielle I.A.

