Découvrir la plateforme Django Espace conférences Albi, 13 octobre 2023, Albi.

Découvrir la plateforme Django

Qu’est ce que Django?

Django est un framework Python de haut niveau, permettant un développement rapide de sites internet, sécurisés, et maintenables. Créé par des développeurs experimentés, Django prend en charge la plupart des tracas du développement web, vous pouvez donc vous concentrer sur l’écriture de votre application sans avoir besoin de réinventer la roue.

Il est gratuit, open source, a une communauté active, une bonne documentation, et plusieurs options pour du support gratuit ou non.

(Source:https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/Server-side/Django/Introduction)

Espace conférences 9 place edmond canet albi Albi 81000 Tarn Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T18:30:00+02:00 – 2023-10-13T20:00:00+02:00

Plateforme Django Linux Tarn

Mairie d’Albi