Répondre aux attentes clients et être plus visible grâce au numérique par la CCI du TARN

Avec l’essor des usages d’Internet et de la mobilité, les attentes et exigences des clients ont considérablement évolué. De plus la période de confinement liée à la pandémie de coronavirus a établi de nouvelles habitudes de consommation.

Face à ces phénomènes les modèles de fonctionnement et de communication des commerçants se retrouvent bousculés et doivent repenser leur stratégie.

Afin de répondre à ces enjeux, les commerçants doivent remettre le client au cœur de sa transformation digitale.

Cet atelier interactif vous permettra de répondre aux questions suivantes : Pourquoi digitaliser mon commerce ? Comment mettre en place cette démarche ? Quelles solutions privilégier ?

Espace conférences 9 place edmond canet albi Albi 81000 Tarn Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T12:00:00+02:00 – 2023-10-13T14:00:00+02:00

