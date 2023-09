Apprendre à se servir de l’espace Amelipro Espace conférences Albi, 13 octobre 2023, Albi.

Apprendre à se servir de l’espace Amelipro Vendredi 13 octobre, 09h30 Espace conférences Réservé aux professionnels de santé

Cet atelier, réservé aux professionnels de santé, leur permettra une prise en main de l’espace Amelipro qui accueille l’ensemble des téléservices accessibles aux professionnels de santé, qui peuvent les utiliser en se connectant d’un simple clic.

Ce portail a été repensé et amélioré pour plus de fiabilité, de rapidité et des services plus efficaces.

Questions/Réponses avec un Délégué Numérique en Santé de la CPAM du Tarn : Alimentation du Dossier Médical Partagé, Echanges par Messagerie de Santé Sécurisée, Ordonnance numérique, …

Espace conférences 9 place edmond canet albi Albi 81000 Tarn Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T09:30:00+02:00 – 2023-10-13T12:30:00+02:00

CPAM AMELIPRO

Mairie d’Albi