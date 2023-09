Les outils de gestion en « open source » Espace conférences Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn Les outils de gestion en « open source » Espace conférences Albi, 12 octobre 2023, Albi. Les outils de gestion en « open source » Jeudi 12 octobre, 18h30 Espace conférences Entrée libre L’association Linux Tarn vous présentera différent logiciels Open Source afin de vous faciliter la gestion de votre association ou votre petite entreprise.

De la suite bureautique à la l’envoi de courriel, en passant par la retouche d’images, de son ou de vidéo grâce à ces outils gratuits disponible librement sur le Internet. Suite Bureautique: Open Office La suite bureautique Libre et Gratuite

Retouche d’images: GIMP

Retouche de sons: Audacity Espace conférences 9 place edmond canet albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« link »: « https://www.openoffice.org/fr/ »}, {« link »: « https://www.gimp.org/ »}, {« link »: « https://www.audacityteam.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Mairie d'Albi

