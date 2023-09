Les règles d’or pour réussir son site Internet Espace conférences Albi, 12 octobre 2023, Albi.

Les règles d’or pour réussir son site Internet Jeudi 12 octobre, 14h00 Espace conférences Réservé aux commerçants, indépendants, PME et créateurs d’entreprise

Créer ou refondre un site internet n’a jamais été aussi complexe. Il faut prendre en compte les besoins de communication de l’entreprise, les attentes et usages des clients, les contraintes du webmarketing, de la technique et de la sécurité, tout en ayant une structure suffisamment souple pour répondre aux exigences des moteurs de recherches afin d’être le plus visible possible !

Souvent les entreprises se retrouvent démunies face à de tels enjeux et savent pas comment aborder leur projet et la relation avec leurs prestataires.

L’objectif de cet atelier est de vous donner les points clés et une méthode pour aborder sereinement votre démarche de création ou refonte de votre futur site web.

Espace conférences 9 place edmond canet albi Albi 81000 Tarn Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T14:00:00+02:00 – 2023-10-12T16:00:00+02:00

2023-10-12T14:00:00+02:00 – 2023-10-12T16:00:00+02:00

CCI TARN Création site internet

Mairie d’Albi