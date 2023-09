Trouvez votre équilibre numérique Espace conférences Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn Trouvez votre équilibre numérique Espace conférences Albi, 11 octobre 2023, Albi. Trouvez votre équilibre numérique Mercredi 11 octobre, 18h30 Espace conférences Cette animation, proposée par AlbiLab, vous permettra d’harmoniser vos pratiques numériques afin d’y atteindre un équilibre. Espace conférences 9 place edmond canet albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« link »: « https://albilab.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T18:30:00+02:00 – 2023-10-11T20:00:00+02:00

2023-10-11T18:30:00+02:00 – 2023-10-11T20:00:00+02:00 numérique bien-être numérique Mairie d’Albi Détails Catégories d’Évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Espace conférences Adresse 9 place edmond canet albi Ville Albi Departement Tarn Lieu Ville Espace conférences Albi latitude longitude 43.92339;2.144824

Espace conférences Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/