Mieux comprendre l’intelligence artificielle et les IA créatives Espace Conférence, 18 octobre 2022, Albi. Mieux comprendre l’intelligence artificielle et les IA créatives Mardi 18 octobre, 14h00 Espace Conférence Une présentation pour se familiariser avec l’intelligence artificielle et découvrir l’une de ses plus inspirantes applications. Espace Conférence 9 place Edmond Canet 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie L’intelligence artificielle s’insère dans notre quotidien mais demeure mal comprise par le grand public. Jason Valax, créateur de l’entreprise AIbstract (développant une solution de génération musicale à base d’IA), vous propose à travers son intervention une vulgarisation du concept d’intelligence artificielle et des technologies qui y sont associées. Dans un second temps, l’intervention se concentrera sur les applications créatives de l’IA et permettra à travers un temps d’échange participatif et la démonstration de la solution AIbstract d’interroger certains des enjeux sociétaux, politiques et économiques qu’elles impliquent.

2022-10-18T14:00:00+02:00

2022-10-18T16:00:00+02:00

