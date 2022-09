« La transformation numérique des entreprises : gadget ou moteur de business à venir ? » Espace Conférence Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

« La transformation numérique des entreprises : gadget ou moteur de business à venir ? » Espace Conférence, 14 octobre 2022, Albi. « La transformation numérique des entreprises : gadget ou moteur de business à venir ? » Vendredi 14 octobre, 14h00 Espace Conférence La transformation digitale désigne le processus qui consiste à intégrer pleinement les technologies digitales dans l’ensemble de ses activités. Espace Conférence 9 place Edmond Canet 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie « La transformation numérique des entreprises : gadget ou moteur de bisness à venir ? » La transformation digitale, parfois appelée transformation numérique, désigne le processus qui consiste, pour une organisation, à intégrer pleinement les technologies digitales dans l’ensemble de ses activités.

Les entreprises n’ont pas réellement commencé leur transformation, elles ont souvent intégré le digital en mode projet dans certaines fonctions, mais n’en ont pas fait le support de fonctionnement de l’entreprise et n’ont pas mis de liant entre les différents outils. L’objectif de ce réunion est de permettre aux entreprises de bien appréhender le concept de transformation digitale et de comprendre les enjeux et impacts que la transformation numérique peut avoir sur leur structure. Thèmes abordés: – La différence entre numérique et digital;

– Les attentes des clients et des consommateurs;

– Les enjeux de la transformation numérique des entreprises;

– Comment aborder son projet de digitalisation;

– La crise du COVID : accélérateur de la transformation numérique des entreprises ?;

– Se faire accompagner dans son projet et choisir le bon prestataire;

– Les atouts de la filière numérique tarnaise.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T14:00:00+02:00

2022-10-14T16:00:00+02:00

