Bal Cric Crac 2024 Espace Concorde, Villeneuve-d’Ascq (59), 3 février 2024, .

CadèneDes danses traditionnelles, à la cadence spécifique, sont ici audacieusement portées par des compositions, souvent inspirées par les musiques des régions de France, d’Irlande, d’Afrique de l’Ouest, du Moyen-Orient, des pays scandinaves, cajun… Venant d’horizons différents, les quatre musiciens de Cadène amènent chacun leur pierre à cet édifice en accordant leurs violons, accordéon, cistre et cornemuse du Centre pour parler un seul et même langage : celui du bal, du partage et de la convivialité.

Tarucanéu

Anne-Lise Foy, Camille Raibaud et Tiennet Simonnin réunis sur un groupe de bal auvergnat, ça sonnecomme une évidence, non ? Ces trois-là partagent un goût commun pour les bourrées bien cadencées et lescouleurs modales et bourdonnantes. Ils mettent leur énergie et leur exigence au service d’un répertoireauvergnat dont ils vont chercher les zones ombreuses, inexplorées. Picotage et doubles cordes, coup dequatre et mélismes veloutés : Traucanèu vous réchauffe l’âme comme un grand feu de joie

source : événement Bal Cric Crac 2024 publié sur AgendaTrad

Espace Concorde, Villeneuve-d’Ascq (59) 51-53, Chemin des Crieurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-03T20:30:00+01:00 – 2024-02-04T00:30:00+01:00

baltrad balfolk