Nuit du jeu Espace Concorde Villeneuve-d’Ascq

Nuit du jeu La 18e édition de la Nuit du jeu est de retour samedi 24 février 2024 à l’Espace Concorde de 21h à 4h du matin. Gratuit sur inscription. Samedi 24 février, 21h00 Espace Concorde Gratuit sur inscription en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-24T21:00:00+01:00 – 2024-02-25T04:00:00+01:00

La 18e édition de la Nuit du jeu est de retour samedi 24 février 2024 à l’Espace Concorde de 21h à 4h du matin. Gratuit sur inscription à partir du 6 février.

Les équipes des ludothèques du Vaisseau-Fantômes et du Cerf-volant et de la salle de jeu Clé de sol ont sélectionné les meilleurs jeux de toujours et ceux du moment, comme la nouvelle version de Dune, Akropolis, Clank ! Heat ou encore Starship captain…

Jeux d’ambiance ou de plateau, de stratégie pour réfléchir ou de devinettes pour rire, jeux flamands traditionnels sur la scène, il y en aura cette fois encore pour tous les goûts et tous les âges. Vous ne connaissez pas les règles ? Les animateurs seront là pour vous les expliquer et même jouer si besoin avec vous.

Buvette et petite restauration par les bénévoles des Clowns de l’Espoir

Modalités de participation et réservation

Gratuit,

Pour les plus de douze ans accompagnés d’un adulte.

Sur inscription uniquement, en ligne, à compter du 6 février 2024

À noter : les ludothèques seront fermées l’après-midi, samedi 24 février 2024 en raison de l’organisation de la Nuit du jeu

Espace Concorde 51 53 Chemin des Crieurs 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

Édition 2023 de la Nuit du jeu