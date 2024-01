Festival international de magie Fant’Ascq Espace Concorde Villeneuve-d’Ascq, samedi 17 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-17T18:00:00+01:00 – 2024-02-17T19:30:00+01:00

Fin : 2024-02-18T15:00:00+01:00 – 2024-02-18T16:30:00+01:00

Fant’Ascq revient et fête ses 11 ans samedi 17 et dimanche 18 février 2024 à l’espace Concorde.

Horaires

Samedi 17 février à 18h

Dimanche 18 février à 15h

La ville de Villeneuve d’Ascq et Charly Potter vous proposeront 2h30 de show avec de nouveaux artistes aussi prestigieux venant des émissions « Le plus grand cabaret du Monde » et « La France a un incroyable talent »

Des artistes de renom national et international de cet univers mystérieux qu’est la magie :

Mervil (oiseau – champion de France 2023)

Fred Razon (Pick Pocket – TF1)

Tom Wouda (Manipulation – champion de France 2022)

… et Charly Potter (Magie générale – La France a un incroyable Talent – M6 ).

Espace Concorde 51 53 Chemin des Crieurs 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://ticketmaster.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320435576 »}]