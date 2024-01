FESTIVAL INTERNATIONAL DE MAGIE – FESTIVAL INTERNATIONAL DE MAGIE FANT’ASCQ ESPACE CONCORDE Villeneuve D’ascq, 17 février 2024, Villeneuve D'ascq.

Le Festival International de Magie Fant’Ascq revient et fête ses 11 ansLa ville de Villeneuve d’Ascq et Charly Potter vous proposeront 2 h30 de Show avec de nouveaux artistes aussi prestigieux venant des émissions « Plus grand cabaret du Monde et Incroyable Talent »Le Festival de Magie Fant’Ascq est devenu aujourd’hui l’un des plus grand Festival de magie en France, avec près de 1800 personnes sur 2 jours. (plus de 20000 personnes depuis sa création).Nous avons déjà reçu de nombreux artistes de talents : des manipulateurs de cartes et autres, artistique peintre, magiciens comiques, des acrobates, ventriloque, hypnotiseur, mentaliste, des grandes illusions, des spécialistes d’oiseaux (Pilou : champion du monde de magie en 2006, Léa Kyle : American Got Talent, Florian Sainvet (champion du monde 2020),Sans compter nos parrains d’exceptions comme le célèbre magicien du Plus Grand Cabaret du Monde: Dani Lary en 2016, l’acteur Français Jean Claude Dreyfus ou en encore le grand magicien Sylvain Mirouf, Virginie Schodet 1ère Dauphine Miss Nord Pas de Calais 2014, Margaux Drécourt magicienne et animatrice TV, Eric Koloko le chorégraphe professionnel, et l’acteur Alexandre Pesle (caméra café).Tous sont reconnus aujourd’hui nationalement et internationalement dans cet univers mystérieux qu’est la magie, nous avons la chance et l’honneur cette année de recevoir:Mervil (oiseau – champion de France 2023)Fred Razon (Pick Pocket – TF1) Tom Wouda (Manipulation – champion de France 2022) et Charly Potter (Magie générale – La France a un incroyable Talent M6 ).

Tarif : 10.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-02-17 à 18:00

ESPACE CONCORDE RUE CARPEAUX 59650 Villeneuve D’ascq 59