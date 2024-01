Notre théâtre idéal Espace Concorde Villeneuve-d’Ascq, samedi 10 février 2024.

Notre théâtre idéal Audrey Ardiet et toute l’équipe de La rose des vents souhaitent échanger avec les publics, le samedi 10 février à l’Espace Concorde, pour recueillir idées, envies, besoins. Samedi 10 février, 14h00 Espace Concorde Gratuit, sur réservation

Initiés en 2021, les travaux de rénovation-extension de La rose des vents se poursuivent. Alors que le projet architectural prend forme, Audrey Ardiet et toute l’équipe de La rose des vents souhaitent rencontrer et échanger avec les publics et les habitants, lors d’une demi-journée dédiée, le samedi 10 février à l’Espace Concorde, pour recueillir idées, envies, besoins et interrogations afin d’imaginer ensemble « notre théâtre idéal ».

Trois propositions de parcours

Parcours #1

14h : Spectacle Le mec de la maquette

14h45 : Présentation du chantier de rénovation

16h : Atelier et restitution

Parcours #2

14h45 : Présentation du chantier de rénovation

16h : Spectacle Le mec de la maquette

Parcours #3

14h45 : Présentation du chantier de rénovation

16h : Atelier et restitution

Programme

14h + 16h : Spectacle Le mec de la maquette – Noémie Rosenblatt

Le « mec de la maquette », c’est Erwan, qui travaille sur les futurs plans de la ville en 3D, grâce aux outils numériques dernière génération. Aujourd’hui, il doit exposer le projet aux habitants. Enfin, si son collègue arrive à temps avec le matériel… Sinon, comment va-t-il faire faire pour parler de la Ville et de ses grands travaux ?

Extrait de C’est le chantier ! de Noémie Rosenblatt, interprété par Maxime Le Gall.

Durée : 30 mn.

14h45 : Présentation du chantier de rénovation

par Maria Godlewska, architecte en charge du projet, Audrey Ardiet directrice de La rose des vents et Olivier Vanderdonckt, directeur technique de La rose des vents.

16h : Atelier de pratique artistique « Mon théâtre idéal »

À partir de mots, de jeux, de questionnaires ou encore de visuels, les participants seront amenés à rédiger ou à concevoir en 2D ce que pourrait être leur théâtre idéal.

Avec Noémie Rosenblatt, auteure et metteure en scène, et Faustine Horgnies, architecte responsable des actions pédagogiques de WAAO Centre d’architecture et d’urbanisme.

17h30 : Restitution de l’atelier

GRATUIT, sur réservation, en précisant le parcours choisi :

03 20 61 96 96 / accueil@larose.fr

Espace Concorde 51 chemin des crieurs 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France