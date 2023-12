Bal Cric Crac Espace Concorde Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Bal Cric Crac Espace Concorde Villeneuve-d’Ascq, 3 février 2024 19:30, Villeneuve-d'Ascq. Bal Cric Crac Samedi 3 février 2024, 20h30 Espace Concorde Réservation conseillée Organisé par Cric Crac Compagnie, le bal Cric Crac se déroulera samedi 3 février 2024 à 20h30 à l’Espace Concorde avec les groupes Cadène et Traucanèu.* Au programme : 20h Ouverture des portes

20h30 Le bal enfants animés par les jeunes adhérents de l’association

21h15 Les stagiaires du Trad’Ensemble accompagnés de Cadène et Traucanèu

Infos utiles : Paiment en espèce ou par CB pour la buvette ainsi que pour la billetterie Réservation : Réservation en ligne conseillée : https://www.helloasso.com/associations/cric-crac-compagnie/evenements/2024-bal-cric-crac Espace Concorde 51 53 Chemin des Crieurs 59650 Villeneuve d'Ascq

Détails Heure : 19:30 Catégories d'Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq

