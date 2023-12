Théâtre : Guten Tag, Madame Merkel Espace Concorde Villeneuve-d’Ascq, 18 janvier 2024, Villeneuve-d'Ascq.

Théâtre : Guten Tag, Madame Merkel 18 – 20 janvier 2024 Espace Concorde De 6€ à 21€ – sur réservation

Début : 2024-01-18T19:00:00+01:00 – 2024-01-18T20:00:00+01:00

Fin : 2024-01-20T18:00:00+01:00 – 2024-01-20T19:00:00+01:00

Du 18 au 20 janvier 2024, Anna Fournier incarne avec brio cette femme politique au parcours hors du commun, à l’espace Concorde.

Archétype de la sobriété, voire de l’austérité, Angela Merkel n’en constitue pas moins un formidable personnage de théâtre. En témoigne ce solo épique, dans lequel Anna Fournier incarne avec brio cette femme politique au parcours hors du commun.

Habillée du sempiternel tailleur rouge de l’ex-chancelière, la comédienne et autrice retrace son parcours, en français dans le texte mais avec un petit accent allemand irrésistible.

De son ascension politique jusqu’à son départ du gouvernement, elle nous emmène dans l’intimité du pouvoir – voire de son couple, lors de scènes désopilantes avec son mari. Véritable caméléon, elle interprète également tous les dirigeants que la native d’Allemagne de l’Est a rencontrés, de François Hollande à Nicolas Sarkozy en passant par un certain Vladimir Poutine…

Le spectacle dessine un portrait certes drôle, voire satirique de cette politicienne qui se définit elle-même « sans charisme », mais offre aussi une analyse pertinente des relations géopolitiques sous-tendant l’Europe, et donc nos vies. Brillant, et jubilatoire !

Les dates

Jeudi 18 janvier à 19h

Vendredi 19 janvier à 20h

Samedi 20 janvier à 18h

Autour du spectacle

Mercredi 17 janvier 2024, de 16h à 18h à la Médiathèque

Jeudi 18 janvier 2024 : rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

Réservation

https://larose.notre-billetterie.fr/billets?kld=2324w&spec=21

Un spectacle de La rose des vents

Espace Concorde 51 53 Chemin des Crieurs 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

Photo Marie Charbonnier