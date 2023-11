Théâtre « La Devise » Espace Concorde Villeneuve-d’Ascq, 16 décembre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Samedi 16 décembre 2023 à 18h à l’Espace Concorde, découvrez la pièce « La Devise »

Liberté. Égalité. Fraternité. Notre devise n’est-elle pas la plus audacieuse, la plus apte à montrer la voie à l’humanité ? Sur scène, un acteur, missionné par un hypothétique ministre, improvise. Dirigé par une coach hyper-motivée, il s’évertue, non sans difficultés, à redonner sens aux mots fondateurs de la république. Une confrontation ludique, citoyenne et démocratique, dans une scénographie indémodable.

Une pièce de François Bégaudeau

Mise en scène par Didier Kerckaert

Espace Concorde 51 53 Chemin des Crieurs 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/theatre_la_devise »}]

2023-12-16T18:00:00+01:00 – 2023-12-16T20:00:00+01:00

