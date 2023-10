Concert de Noël Espace Concorde Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Concert de Noël Espace Concorde Villeneuve-d’Ascq, 10 décembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Concert de Noël Dimanche 10 décembre, 15h00 Espace Concorde Concert de Noël organisé par l’office du tourisme, le dimanche 10 décembre à l’espace Concorde de 15h à 18h.

Vente d’objets à l’effigie de l’AFM Téléthon, des bijoux, des jacinthes et des plantes.

Renseignements : forcetvilleneuvoise@gmail.com

