Week-end-du chineur Espace Concorde Villeneuve-d’Ascq, 18 novembre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Week-end-du chineur 18 et 19 novembre Espace Concorde Entrée gratuite

Samedi 18 et dimanche 19 novembre 2023, de 9h à 17h, l’Amicale laïque Pasteur Jean-Jaurès vous a concocté un « Week-end-du chineur » à l’Espace Concorde. Entrée gratuite.

Salon du livre et de la carte postale

Le salon du livre et de la carte postale, se tiendra le samedi en présence des auteurs Gilles Guillon, Philippe Warel et Lucienne Cluytens, et le dimanche de Gilles Guillon, Denis Paillard et Jean-Michel Stievenard (pour son livre « Le VAL, histoire du métro de Lille »).

Jacqueline Hautecoeur exposera ses toiles qui évoquent son enfance.

Exposition sur l’école Jean-Jaurès

Sur scène, une exposition réalisée par l’Amicale et la Société Historique de Villeneuve d’Ascq, avec le soutien de la Ville, présente la longue histoire de l’école Jean-Jaurès et du quartier du Breucq.

Foire aux collections

Le dimanche, soixante exposants satisferont tous les goûts : philatélie, vieux journaux, parfums, soldats de plombs, jouets anciens, affiches, cartes postales, appareils photo, monnaies, fèves, capsules de champagne, etc.

Infos : 06 79 96 20 00.

Espace Concorde 51 53 Chemins des Crieurs 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 43 50 50 https://www.villeneuvedascq.fr L’espace Concorde est un équipement municipal qui accueille de nombreux spectacles et animations tout au long de l’année. Bus 59 arrêt » 8-mai-1945 « , Liane 4 arrêt » Comices », Bus 32 arrêt » Lac de Canteleu » ou arrêt « Comices »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T09:00:00+01:00 – 2023-11-18T17:00:00+01:00

2023-11-19T09:00:00+01:00 – 2023-11-19T17:00:00+01:00

livres et collections