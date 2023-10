Fossilium 2023 : Lumières sur les pierres Espace Concorde Villeneuve-d’Ascq, 10 novembre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Fossilium 2023 : Lumières sur les pierres 10 – 12 novembre Espace Concorde 2€ tarif normal ; 1€ scolaires, étudiants et demandeurs d’emploi; 0.50€ par personne pour les groupes de + de 10 personnes; Gratuit pour les moins de 6 ans

Quelques 50 exposants feront resplendir les plus rares et les plus beaux des joyaux et fossiles de la terre, en pièces rares pour les collectionneurs, mais aussi déclinés en bijoux et nombre d’objets de décoration.

Un rendez-vous passionnel… et passionnant !

Déambulez à travers la reconstitution d’une caverne imaginée et ornée de pierres lumineuses réalisée par l’artiste peintre graffeur NICO LOGICK.

Avec CHRIS, découvrez qu’un rubis, de couleur rouge-sombre, devient rouge-vif à la lumière noire ! Pourquoi le quartz incolore devient parfois rose bonbon ou jaune citron ? Pourquoi certaines pierres sont-elles fluorescentes… ? Surprises !

Une des premières formes d’expression artistique, pratique picturale, entre art du tatouage et du maquillage, l’artiste MASS vous permettra de changer de peau et d’adopter un look coloré et créatif !

Technique photographique en pose longue agrémentée d’effets lumineux, le Light Painting vous met en lumière. Posez devant l’objectif de STABEU LIGHT environ 2 min. Aucune retouche post prod, une activité ludique pour toute la famille !

Restauration et bar organisés par le Secours Populaire Français et ses “supers-bénévoles” au profit de leurs actions humanitaires.

Espace Concorde Rue Carpeaux, 59650 Villeneuve d'Ascq

