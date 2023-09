Spectacle de Charly Potter Espace Concorde Villeneuve-d’Ascq, 22 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Spectacle de Charly Potter Dimanche 22 octobre, 15h00 Espace Concorde Inscriptions

Dimanche 22 octobre 2023 de 15h à 17h à l’Espace Concorde, spectacle intergénérationnel de l’Automne Bleu avec le magicien Charly Potter – Sur inscriptions

Ce sacré personnage a pris son envol dans l’émission « La France a un incroyable talent » sur M6. Il est régulièrement sollicité et se produit aux 4 coins de la France, à l’étranger (Angleterre, Espagne,Grèce…), et participe à de nombreuses émissions radios et télévisées. Charly Potter se plaît à nous lancer à la volée des bouffées de rire, de poésie et d’humour, il nous jette dans les bras de ses illusions sur un rythme effréné.

Espace Concorde 51 53 Chemin des Crieurs 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

2023-10-22T15:00:00+02:00 – 2023-10-22T17:00:00+02:00

