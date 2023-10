Le collectif La Familia nous fait danser sur les tubes de toujours Espace Concorde Villeneuve-d’Ascq, 8 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Le collectif La Familia nous fait danser sur les tubes de toujours Dimanche 8 octobre, 18h30 Espace Concorde de 6€ à 21€

Venez lâcher-prise sur les tubes des années 1930 à nos jours à l’espace Concorde le 8 octobre à 18h30 avec le collectif La Familia.

Entre musette et électro, dub et chanson française, hip-hop et madison, ce bal concilie tradition populaire, exigence artistique et surtout… total lâcher-prise !

Sous la houlette de François-Xavier « Fixi » Bossard, l’accordéoniste de Java, cette formation à géométrie variable (Alexis HK, Flavia Coelho ou Sanseverino sont passés par ici) offre un voyage à travers les styles et les époques. L’ambiance est ici assurée par des Ultra-Boys et Ultra-Girls de luxe, comme Gatica, Zaza Fournier, Chloé Lacan, le guitariste Jean-Yves Dubaton… et bien d’autres invités surprises.

Ces joyeux drilles ont le chic pour réhabiliter les guinguettes d’antan, en se réappropriant (et modernisant) un répertoire qui a fait ses preuves, des années 1930 à nos jours. Lors de ce tour de piste éclectique et électrique, le public est ainsi invité à se déhancher au rythme, entre autres, de France Gall, Harry Belafonte, les Rita Mitsouko, Donna Summer, Osvaldo Farres… En somme ? Ultra bien !

Achetez vos billets sur : https://larose.notre-billetterie.fr/billets?kld=2324w&spec=3

Espace Concorde 51 chemin des crieurs 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T18:30:00+02:00 – 2023-10-08T21:00:00+02:00

