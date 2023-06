Gala de danse de fin d’année «Mouvements sur toile» Espace Concorde Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Gala de danse de fin d’année «Mouvements sur toile» Espace Concorde Villeneuve-d’Ascq, 18 juin 2023, Villeneuve-d'Ascq. Gala de danse de fin d’année «Mouvements sur toile» Dimanche 18 juin, 16h00 Espace Concorde L’association de danse Cendrillon organise son grand gala de fin d’année dimanche 18 juin 2023 à 16h à l’espace Concorde. Venez découvrir le travail des élèves et des professeurs lors du gala annuel sur le thème de la peinture. Tarifs : Entrée adulte 6 €,

gratuit pour les moins de 6 ans.

Réservation souhaitée en ligne.

Boissons et goûters sur place au profit de l’association Réservation sur : https://www.helloasso.com/associations/cendrillon/evenements/gala-2023-mouvement-sur-toile Plus d’infos www.cendrillondanse.fr

www.facebook.com/cendrillondanse59/ Association Cendrillon

6 allée des colverts

59650 VILLENEUVE d’ASCQ

06 95 00 48 39

Espace Concorde 51 53 Chemin des Crieurs 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

2023-06-18T16:00:00+02:00 – 2023-06-18T19:00:00+02:00

