Villeneuve-d'Ascq Spectacle de danse « Voyage à travers le temps » – Extrava’Dance Espace Concorde Villeneuve-d’Ascq, 17 juin 2023, Villeneuve-d'Ascq. Spectacle de danse « Voyage à travers le temps » – Extrava’Dance Samedi 17 juin, 19h00 Espace Concorde 5€ l’entrée L’association Extrava’Dance propose un spectacle de danse intitulé « Voyage à travers le temps » le samedi 17 juin 2023 à 19h à l’espace Concorde. Tarif : 5€ Plus d’infos sur :

https://www.facebook.com/ASSOEXTRAVADANCE Espace Concorde 51 53 Chemin des Crieurs 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « asso.extravadance@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0647788716 »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/ASSOEXTRAVADANCE »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T19:00:00+02:00 – 2023-06-17T22:00:00+02:00

