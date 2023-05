Fête de l’Ecole Japonaise du Nord Pas-de-Calais Espace Concorde Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Fête de l’Ecole Japonaise du Nord Pas-de-Calais Espace Concorde, 6 mai 2023, Villeneuve-d'Ascq. Fête de l’Ecole Japonaise du Nord Pas-de-Calais Samedi 6 mai, 14h00 Espace Concorde Entrée libre Samedi 6 mai 2023, l’école japonaise organise sa fête de l’école de 14h à 18h à l’Espace Concorde. Programme Spectacle des élèves

Concert de Minami Kosugo & Mari Kazue

Stands

Saveurs japonaises

Produits japonais

Jeux divers japonais

Expositions Espace Concorde 51 53 Chemins des Crieurs 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 43 50 50 https://www.villeneuvedascq.fr L’espace Concorde est un équipement municipal qui accueille de nombreux spectacles et animations tout au long de l’année. Bus 59 arrêt » 8-mai-1945 « , Liane 4 arrêt » Comices », Bus 32 arrêt » Lac de Canteleu » ou arrêt « Comices » Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T14:00:00+02:00 – 2023-05-06T18:00:00+02:00

2023-05-06T14:00:00+02:00 – 2023-05-06T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Espace Concorde Adresse 51 53 Chemins des Crieurs 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Lieu Ville Espace Concorde Villeneuve-d'Ascq

Espace Concorde Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/

Fête de l’Ecole Japonaise du Nord Pas-de-Calais Espace Concorde 2023-05-06 was last modified: by Fête de l’Ecole Japonaise du Nord Pas-de-Calais Espace Concorde Espace Concorde 6 mai 2023 Espace Concorde Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord