Les 40 printemps des Intrépides Espace Concorde, 31 mars 2023, Villeneuve-d'Ascq. Les 40 printemps des Intrépides 31 mars et 1 avril Espace Concorde Réservations Les vendredi 31 mars et samedi 1er avril 2023, rendez-vous à l’Espace Concorde pour pas moins de quatre spectacles (dont un pour le jeune public), des surprises et même un concert.

Au programme : Vendredi 31 mars : 14h – 16h : Ateliers de découverte pour les écoles de la ville

20h30 – 22h : “Histoire d’Intrépides” Spectacle tout public réalisé par les artistes de l’association retraçant ses 40 ans d’existence

22h30 – 23h30 : Renégade (enchaînements de défis circassiens déjantés réalisés par les artistes ou le public avec récompense symbolique à la clé) Samedi 1er avril : 14h – 14h30 : Spectacle Jeune public “Légende aérienne celte” par France Artiste

14h45 – 15h30 : Ateliers découverte de pratique du cirque (adultes / enfants)

15h45 – 16h30 : Ateliers découverte de pratique du cirque (adultes / enfants)

17h – 18h30 : Spectacle Cabaret A Monsieur Loyal : Clément

1. Patrick Sourdeval – clown

2. Sophie & Émilie – acrobatie

3. Louise – Anneau aérien

4. Sam – diabolo

5. Olivier Palmer – Jongle

6. Cécile – Corde/tissu

7. Pablo – jongle massue

8. Amaury & Constance – duo trapèze

9. Vincent Warin – Vélo

18h45 : Concert des princes de l’univers (Loran Casalta)

20h – 21h30 : Spectacle Cabaret B Monsieur Loyal : Nicolas Grard

1. Georges & Sophia – Trapèze/anneau duo

2. Quentin Vana – Mime clown

3. Lyri & Itamar – duo jongle

4. Amandine – Tissu aérien

5. Thierry Fremaux – balle contact

6. Églantine & Manu – duo trapèze

7. Alice – corde lisse

8. Alexis Levillon et Victor De Bouvère – Duo diabolo

22h30 – 00h : Concert de la Brigade des tubes Tarifs Villeneuvois : 3,5 € adulte, gratuit pour les moins de 12 ans.

