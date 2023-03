Salon du chocolat et de la gourmandise Espace Concorde Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Salon du chocolat et de la gourmandise Espace Concorde, 25 mars 2023, Villeneuve-d'Ascq. Salon du chocolat et de la gourmandise 25 et 26 mars Espace Concorde Entrée 4 € La 13e édition du Salon du chocolat et de la gourmandise, organisée par le Rotary Club Lille- Est, se déroulera samedi 25 et dimanche 26 mars2023 à l’Espace Concorde. Elle permettra de découvrir le savoirfaire d’artisans et de jeunes professionnels issus des centres de formation de la région, opposés dans un concours de sculptures en chocolat. Venez goûter de nombreux et surprenants produits gourmands. Les fonds récoltés seront reversés à la recherche contre le cancer pédiatrique. Horaires samedi de 11h à 19h

dimanche de 10h à 18h Tarifs Entrée 4 €

Étudiants 2 €

Gratuit pour les moins de 12 ans Avec le soutien de la Ville de Villeneuve d’Ascq. Espace Concorde 51 53 Chemin des Crieurs 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

