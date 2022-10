Spectacle – débat : écrans, réseaux sociaux, alcool, proto, tabac … On en parle ? Espace Concorde Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Spectacle – débat : écrans, réseaux sociaux, alcool, proto, tabac … On en parle ? Espace Concorde, 29 novembre 2022, Villeneuve-d'Ascq. Spectacle – débat : écrans, réseaux sociaux, alcool, proto, tabac … On en parle ? Mardi 29 novembre, 18h00 Espace Concorde

Gratuit sur inscription

Mardi 29 novembre 2022, 18h, une soirée à l’espace Concorde où seront questionnées nos habitudes de consommation, voire nos addictions, par le biais du théâtre d’intervention. Gratuit sur inscription. Espace Concorde 51 53 Chemin des Crieurs 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/soiree-spectacle-debat-sur-les-a »}] Mardi 29 novembre 2022 dès 18h, participez à l’Espace Concorde à un spectacle-débat où seront questionnées nos habitudes de consommation, voire nos addictions, par le biais du théâtre d’intervention. Gratuit sur inscription. Entre les écrans, les réseaux sociaux, l’alcool, le cannabis ou encore plus récemment le protoxyde d’azote, les objets de consommation sont présents de près ou de loin dans nos quotidiens.

Parfois nos comportements sont banalisés et nous n’en percevons plus les dommages pour notre santé et celle de notre entourage. Le service prévention de la délinquance-promotion de la santé de la Ville de Villeneuve d’Ascq et l’association CédrAgir Addictions organisent une soirée mardi 29 novembre 2022 à l‘Espace Concorde sur le thème des addictions. Le spectacle, animé par la Compagnie La Belle Histoire, suscitera le débat à partir de vos ressentis et de vos interrogations. Il créera un endroit où la parole se libèrera, les points de vue se confronteront entre les comédiens, le public et les experts présents. L’association CédrAgir Addictions tiendra un stand à la suite du spectacle. Ouverture des portes à 17h15 suivi d’un moment de convivialité. Inscription via le formulaire en ligne : https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/soiree-spectacle-debat-sur-les-a

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-29T18:00:00+01:00

2022-11-29T20:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Espace Concorde Adresse 51 53 Chemin des Crieurs 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Espace Concorde Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

Espace Concorde Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-dascq/

Spectacle – débat : écrans, réseaux sociaux, alcool, proto, tabac … On en parle ? Espace Concorde 2022-11-29 was last modified: by Spectacle – débat : écrans, réseaux sociaux, alcool, proto, tabac … On en parle ? Espace Concorde Espace Concorde 29 novembre 2022 Espace Concorde Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord