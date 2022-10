Spectacles de l’Automne bleu Espace Concorde Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Spectacles de l’Automne bleu Espace Concorde, 15 octobre 2022, Villeneuve-d'Ascq. Spectacles de l’Automne bleu 15 et 23 octobre Espace Concorde Les 15 et 23 octobre 2022, la ville propose deux spectacles à l’Espace Concorde dans le cadre de l’Automne bleu. Espace Concorde Rue Carpeaux 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Les 15 et 23 octobre 2022, la ville propose deux spectacles à l’Espace Concorde dans le cadre de l’Automne bleu. Samedi 15 octobre à 15h : « ALLONS AU CABARET» Spectacle explosif où tendresse et humour rythment les histoires d’amour.

A partir de 1€. Dimanche 23 octobre de 15h à 19h30 : spectacles intergénérationnels • « Magda et Eva » Pièce de théâtre par les aînés de l’atelier théâtre

• « Chœurs aînés » Chorale

• Démonstration par l’atelier Djembé

• Chorégraphie intergénérationnelle de l’atelier danse de l’ABLAV et les jeunes de l’association Extrava’dance

• « La piste est à vous » avec DJ Greg Modena Entrée gratuite

