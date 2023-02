Espace Coluche Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Espace Coluche, 2 février 2023, .

Horaire :

Gratuit : PIRATES le destin d’Evan Kingsley Histoire et paroles Julien Safa, musiques et paroles Samuel Safa,

mise en scène Les Frères Safa, avec Jimmy Costa Savelli, Océane Demontis,

Jér

ôme Pradon, Julien… Espace Coluche 980 Avenue du Général de Gaulle plaisir 78370

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Espace Coluche lieuville Espace Coluche Departement Loire-Atlantique

Espace Coluche Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Espace Coluche 2023-02-02 was last modified: by Espace Coluche Espace Coluche 2 février 2023 Espace COLUCHE Nantes

Loire-Atlantique