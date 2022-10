LES FLEURS DE MACCHABEE Espace Coluche PLAISIR Catégorie d’évènement: Plaisir

LES FLEURS DE MACCHABEE Espace Coluche, 3 juin 2023, PLAISIR. LES FLEURS DE MACCHABEE Samedi 3 juin 2023, 13h00 Espace Coluche

A partir de 16,00€

LES FLEURS DE MACCHABEE Un polar théâtral dont on déguste tous les épisodes sans pouvoir s’arrêter Espace Coluche 980 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE PLAISIR «Le Sang des Macchabées», Dam haMakabim, en hébreu, aussi connue comme l’Éternelle rouge, est une fleur de la famille des marguerites. Le nom «Dam haMakabim» provient d’une légende selon laquelle, à chaque endroit qui voit pousser une de ces fleurs, du sang a été versé sur la terre. La pièce est une histoire de justice gravitant autour d’un astre noir : le sentiment d’injustice. L’épopée se déploie à travers le prisme de trois protagonistes : Margaux, Jean et un groupe d’enquêteurs de la Police criminelle qui vont se lancer dans une course éperdue à travers le temps pour que justice soit rendue. Cette justice dont l’impérieuse nécessité anime le cœur des hommes et des femmes, les poussera, comme chacun l’apprendra au cours de cette enquête hors-norme, aux plus belles actions comme aux plus dévastatrices entreprises. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T13:00:00+02:00

2023-06-03T15:00:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Plaisir Autres Lieu Espace Coluche Adresse 980 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE Ville PLAISIR lieuville Espace Coluche PLAISIR

Espace Coluche PLAISIR https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plaisir/

LES FLEURS DE MACCHABEE Espace Coluche 2023-06-03 was last modified: by LES FLEURS DE MACCHABEE Espace Coluche Espace Coluche 3 juin 2023 Espace Coluche PLAISIR plaisir

PLAISIR