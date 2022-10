ECHOES OF PRINCE Espace Coluche PLAISIR Catégorie d’évènement: Plaisir

A partir de 16,00€

ECHOES OF PRINCE Voyagez à travers la Galaxie Princière. Espace Coluche 980 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE PLAISIR Echoes Of, l’incontournable formation Funk parisienne, emmené par l’explosif Malca, a décidé de relever le défi en parcourant 40 ans d’une carrière unique et autant de nuances de violet. Venez célébrer dans la joie et le Funk la mémoire de sa Majesté Pourpre, aka Prince Rogers Nelson! Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

