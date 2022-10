CASSE-NOISETTE Espace Coluche, 16 avril 2023, PLAISIR.

A partir de 20,00€

CASSE-NOISETTE Exit tutus et pirouettes, place à la capuche et au «head spin».

Espace Coluche 980 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE PLAISIR

Avec l’énergie du mouvement et de la danse, Blanca Li dompte le chef-d’œuvre musical de Tchaïkovski dans une ré -orchestration étonnante et urbaine et le fait vibrer sur les pas de huit danseurs virtuoses. Le «casse -noisette» est devenu robot commandé via Ipad, incarné par un jeune homme qui danse du «popping» (danse urbaine fondée sur la contraction et la décontraction des muscles en rythme). Des «poppers» interprètent également la musique qui correspond dans le ballet classique à la danse chinoise. Il y a bien sûr des breakers (une discipline qui va faire son entrée aux Jeux olympiques de Paris en 2024): ils incarnent les souris et leur roi qui entrent en bataille contre Casse-Noisette dans le rêve de Clara, en faisant des «head spin» (rotation sur la tête) et des «passpass» (mains au sol, les jambes courant autour du corps).

