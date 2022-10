H.P.N.S Espace Coluche, 31 mars 2023, PLAISIR.

H.P.N.S Vendredi 31 mars 2023, 20h30 Espace Coluche

A partir de 12,00€

marché pirate sur le Darknet Tout ce que vous avez toujours voulu essayer de comprendre sur le dark web et la crypto monnaie.

Espace Coluche 980 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE PLAISIR

D’après une histoire vraie! Au lendemain de la crise financière de 2010, gr âce aux nouvelles technologies apparues les deux ann ées pr é c édentes, Daniel se lance dans une folle entreprise: cr éer une plateforme virtuelle qui permettra l’ échange marchand id éal échappant à tout contrôle d’États… Gr âce aux outils TOR et Bitcoin, il crée un site sur le dark web «La Route des Épices», pour permettre la vente de «tout ce qui ne porte pas pr éjudice à la libert é d’autrui», et en particulier, des drogues. Rompant peu à peu avec sa famille et ses amis, il s’embarque dans un navire de mensonges, jeux de dupes sous pseudonymes, jusqu’ à ce que la r éalit é le rattrape violemment. Une trag édie de la d émesure, une com édie de masques, un roman de folie et un r écit de pirates

