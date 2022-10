LAWRENCE D’ARABIE Espace Coluche PLAISIR Catégorie d’évènement: Plaisir

LAWRENCE D'ARABIE
Espace Coluche, 24 mars 2023, PLAISIR.
Vendredi 24 mars 2023, 20h30

A partir de 16,00€

LAWRENCE D’ARABIE Le destin extraordinaire de Thomas Edward Lawrence devenu officier du renseignement dans le désert du Moyen-Orient pendant la Première Guerre mondiale. Espace Coluche 980 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE PLAISIR Une épopée baséesur une histoire vraie retraçant la destinée d’un homme hors du commun. Fasciné par le film « Lawrence d’Arabie », Eric Bouvron aborde, à travers cette fable, les thèmes de l’amitié, de la loyauté et de la trahison, dans un contexte géopolitique passionnant donc l’écho résonne encore fortement aujourd’hui. Huit comédiens interprétant une soixantaine de personnages et trois musiciens-chanteurs, jouent, dansent, combattent et déploient leurs talents pour dessiner sous nos yeux cette fresque aux couleurs orientales. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T20:30:00+01:00

2023-03-24T22:30:00+01:00

Lieu Espace Coluche
Adresse 980 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
Ville PLAISIR

Espace Coluche PLAISIR

PLAISIR